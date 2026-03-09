Ответственность за удар по школе для девочек в Минабе, вероятно, несут американские военные, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По предварительным оценкам, американцы не стреляли по школе намеренно — вероятно, это была ошибка из-за использования устаревших данных разведки. В соответствии с этими данными район, где находилась школа, считали частью иранской военной базы.

Израиль при этом не мог быть ответственным за разрушение школы, так как его военные не проводили атак в этом районе, отметили источники телеканала.

Официально в Белом доме сообщили CBS News, что расследование продолжается и пока никаких выводов не сделано.

Школа для девочек в Минабе попала под обстрел 28 февраля — в первый день войны США и Израиля с Ираном. В результате погибли более 160 человек, большинство из которых были детьми.

Дональд Трамп, комментируя атаку на школу, заявлял, что «это сделали иранцы». При этом многие американские СМИ со ссылкой на источники ранее уже писали, что, вероятнее всего, атаку провели американские военные.

