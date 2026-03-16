Новый лидер Ирана лечится в Москве, заявила кувейтская газета «Аль-Джарида». Кремль это не комментирует
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится на лечении в Москве, сообщила кувейтская газета «Аль-Джарида» 15 марта.
По данным издания, Моджтабу Хаменеи доставили в Москву на российском военном самолете 12 марта. Его успешно прооперировали и сейчас он лечится в частной клинике, связанной с Кремлем.
Моджтабу Хаменеи получил ранение в начале войны США и Израиля с Ираном 28 февраля. Состояние здоровья нового лидера страны не позволяло лечить его в Иране.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что Хаменеи находится в Москве. «Подобные сообщения мы никак не комментируем», — сказал он.
Моджтаба Хаменеи 12 марта выступил с первым обращением к народу Ирана. Текст его заявления распространили местные СМИ. При этом публично Хаменеи не выступал. Как пишет «Аль-Джарида», после этого возникли сомнения, что текст обращения написал сам Хаменеи.