МИД Ирана подтвердил, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи ранен

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен, но с ним все в порядке. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Он ранен, но с ним все в порядке, я не знаю, когда он выступит со своей первой речью», — заявил Багаи.

Он также заявил, что на пост верховного лидера претендовали «три-четыре кандидатуры», но большинство участников Совета экспертов выбрало Моджтабу Хаменеи.

О ранении Моджтабы Хаменеи еще 7 марта сообщил израильский «12 канал» со ссылкой на источники. По информации телеканала, он получил ранение в результате авиаудара еще 28 февраля — в первый день атаки США и Израиля на Иран. Позже The New York Times написала, что Хаменеи получил ранения ног в первый день войны и поэтому не появлялся на публике и не делал никаких заявлений с момента своего избрания.

Об избрании нового верховного лидера Иран объявил 8 марта. 56-летний Моджтаба Хаменеи — второй сын Али Хаменеи, убитого в результате израильско-американского авиаудара 28 февраля.

Читайте также

В Иране — новый верховный лидер. Это Моджтаба Хаменеи — сын убитого аятоллы Али Хаменеи Это значит, что Иран будет воевать, а не договариваться

Читайте также

В Иране — новый верховный лидер. Это Моджтаба Хаменеи — сын убитого аятоллы Али Хаменеи Это значит, что Иран будет воевать, а не договариваться