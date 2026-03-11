В Иране заявили, что новый верховный лидер «здоров». По данным NYT, он не появляется на публике из-за ранения

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения ног в первый же день войны и в частности поэтому не появлялся на публике и не делал никаких заявлений с момента своего избрания, пишет The New York Times со ссылкой на три иранских источника.

По словам собеседников NYT, о ранении Хаменеи им сообщили «более высокопоставленные правительственные фигуры». Они утверждают, что новый верховный лидер Ирана находится в сознании и укрывается в особо охраняемом месте с ограниченными средствами связи.

К выводам о том, что Моджтаба Хаменеи был ранен 28 февраля, пришли и в Израиле, пишет NYT со ссылкой на двух израильских военных чиновников.

Одним из косвенных подтверждений ранения нового верховного лидера, как отмечает газета, стало его упоминание на государственном телевидении и в государственном агентстве Irna — там Хаменеи после его избрания назвали «раненым ветераном войны». Кроме того, в поздравительном заявлении Комитета имдада, влиятельной государственной религиозной благотворительной организации, Хаменеи назван персидским термином, обозначающим ветерана, раненного на войне.

В Иране ранение Хаменеи отрицают. Сын президента исламской республики Юсеф Пезешкиан заявил, что новый верховный лидер здоров. «Я слышал новость, что господин Моджтаба получил ранение. Я спросил друзей, которые поддерживают с ним связь. Они сказали, что, по милости Бога, он здоров и никаких проблем нет», — написал он в своем телеграм-канале 10 марта.

О ранении Моджтабы Хаменеи еще 7 марта сообщил израильский «12 канал» со ссылкой на источники. На тот момент Моджтабу Хаменеи называли главным претендентом на пост верховного лидера Ирана, который занимал его отец Али Хаменеи, убитый 28 февраля в результате израильского авиаудара.

8 марта в Иране сообщили, что новый верховный лидер избран. На следующий день было объявлено его имя — им стал второй сын Али Хаменеи, 56-летний Моджтаба Хаменеи. Корпус стражей исламской революции (КСИР) присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана.

