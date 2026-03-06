Отец Кабаевой получил долю в компании, которая участвует в ключевом проекте «Роснефти» на Таймыре

Президент Международной ассамблеи исламского бизнеса (МАИБ) Марат Кабаев — отец Алины Кабаевой — стал владельцем 25-процентной доли в логистической компании «Таймыр Инвест», которая работает в районах Крайнего Севера.

Сделка на сумму 250 тысяч рублей (по номинальной стоимости) состоялась 4 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МАИБ.

Цель «Таймыр Инвест», утверждается на сайте компании, — освоение новых, ранее не имевших инфраструктуры территорий. Как обратило внимание издание The Moscow Times, фирма участвует в ключевом проекте «Роснефти» на Таймыре — «Восток Ойл». Госкорпорация называет его «крупнейшим в современной мировой нефтегазовой отрасли» проектом по добыче углеводородов. Его запустили в 2020 году.

«Восток Ойл» включает 13 месторождений нефти и газа на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. Его ресурсная база — 6,5 миллиарда тонн нефти и 10 триллионов кубических метров газа. Инвестиции в реализацию проекта оценивали в 11,8 триллиона рублей на период развития.

Дочь Кабаева Алина — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, глава совета директоров холдинга «Национальная медиа группа». Кабаеву называют матерью детей президента России Владимира Путина. В 2022 году газета The Wall Street Journal сообщала, что, по данным американской разведки, Кабаева родила Путину «как минимум троих детей».

В недавнем расследовании ФБК говорилось, что Кабаева получила 6,5 миллиарда рублей — остаток после финансирования строительства «дворца Путина» в Геленджике.