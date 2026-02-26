После строительства «дворца Путина» в Геленджике у компании, которая занималась оплатой работ, остались деньги — 6,5 миллиарда рублей. Их перевели Алине Кабаевой, говорится в расследовании команды Навального, которая изучила банковские проводки.

Алексей Навальный

«Дворец Путина» в Геленджике, как напоминает команда Навального, через цепочку компаний принадлежит фирме «Инвестиционные решения». Ее акционеры — трое давних друзей Путина: юрист Николай Егоров, бизнесмен Ильгам Рагимов и бывший однокурсник Виктор Хмарин. Эта компания получала займы от офшоров с Британских Виргинских островов и передавала деньги дальше по на строительство дворца.

После окончания всех работ к 2023 году на счетах «Инвестиционных решений» образовался остаток — 6,5 миллиарда рублей. Часть этих денег — три миллиарда рублей — компания пожертвовала фонду Алины Кабаевой. При этом в отчетах фонда, как отмечает команда Навального, нет соразмерных трат. Он расходовал деньги на поддержку спортсменок, фестиваль художественной гимнастики «Алина» и реконструкцию храма в Крыму, но речь шла о десятках миллионов, а не о миллиардах. Команда Навального утверждает, что основную часть полученных денег Кабаева положила на депозит, с которого получает проценты.

Другую часть денег, оставшихся от дворца (3,5 миллиарда рублей), получил еще один фонд Кабаевой — «Небесная грация», который проводит одноименный турнир по художественной гимнастике. Среди расходов фонда расследователи нашли траты в размере больше 30 миллионов рублей на продукцию Императорской Петергофской фабрики, которая производит дорогие часы. Такие есть у Владимира Путина — минимум две модели.

Кроме того, деньги, полученные фондом Алины Кабаевой, тратили на организацию сборов по спортивной гимнастике, проходивших на Валдае — в полутора километрах от резиденции Путина. «Цель этих сборов была одна — развлечь общением со сверстниками детей Путина и Кабаевой, которые практически безвылазно живут в резиденции», — говорит расследователь Георгий Албуров. В своем видео команда Навального также показывает мальчика, который говорит, что ему понравились сборы — утверждается, что это сын Путина Иван.

Однако основную часть денег «Небесная грация» держит на депозитах. В 2024 году фонд получил 435 миллионов рублей в виде процентов, говорится в расследовании. Фонды Кабаевой команда Навального называет «кошельками», на которые друзья Путина переводят ей деньги — «на развлечения, на покупки и на хобби под видом благотворительности».

Фото на обложке: Егор Алеев / ТАСС / Profimedia