Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Хабенский продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А.П. Чехова.

Любимова также сообщила, что художественным руководителем МХАТ имени М. Горького назначен Сергей Безруков.

23 января 2026 года исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначили режиссера Константина Богомолова, который занимает должность художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной и художественного руководителя Театра Романа Виктюка. Пост ректора Школы-студии МХАТ с 2013 года занимал Игорь Золотовицкий, умерший 14 января в возрасте 64 лет. Против назначения Богомолова выступили выпускники и учащиеся Школы-студии. Они написали открытое письмо министру культуры. В ответ Богомолов заявил, что авторы письма «превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить чужим». 11 февраля он попросил министра культуры освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

Художественным руководителем МХАТ имени Горького с декабря 2018 по ноябрь 2021 года был Эдуард Бояков. Тогда он сообщал, что уволился по просьбе нового гендиректора театра Владимира Кехмана. Предполагалось, как напоминает «Интерфакс», что кандидатуру нового худрука министерству культуры предложит Кехман. Летом 2025 года у Кехмана и в МХАТе прошли обыски. Кехману предъявили обвинения в получении особо крупной взятки. Официально следственные органы об этом не сообщали. В октябре 2025 года стало известно, что генеральным директором МХАТ имени Горького назначена Елена Булукова.

Читайте также

Выпускники и студенты Школы-студии МХАТ не хотят, чтобы ее возглавил Константин Богомолов Источник «Медузы» говорит, что назначение лоббировали влиятельные друзья режиссера с доступом к Путину

Читайте также

Выпускники и студенты Школы-студии МХАТ не хотят, чтобы ее возглавил Константин Богомолов Источник «Медузы» говорит, что назначение лоббировали влиятельные друзья режиссера с доступом к Путину