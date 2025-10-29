Владимира Кехмана на посту гендиректора МХАТа сменила Елена Булукова. Она руководила театром кукол имени Образцова
Генеральным директором МХАТ имени Горького назначена Елена Булукова, с мая 2021 года руководившая Центральным театром кукол имени Образцова, сообщили в министерстве культуры России.
На новой должности Булукова заменила Владимира Кехмана, которого сняли с поста в конце сентября.
Владимир Кехман занимал пост гендиретора МХАТ имени Горького с 2021 года. Также он работает художественным руководителем петербургского Михайловского театра.
В начале июля у Кехмана и в МХАТе прошли обыски. По данным ТАСС, тогда же директору театра предъявили обвинения в растрате при реконструкции сцены МХАТа и отпустили под подписку о невыезде. Позже «Фонтанка» сообщила, что Кехману предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Официально следственные органы об этом не сообщали.