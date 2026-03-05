Зеленский: США попросили у Украины поддержку в защите от «Шахедов» на Ближнем Востоке

США попросили Украину о поддержке в перехвате иранских беспилотников типа «Шахед» на Ближнем Востоке, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер поручил «предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность».

Накануне Зеленский говорил, что переговоры об отправке украинских специалистов на Ближний Восток уже ведутся.

«Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей», — добавил он.

Россия активно атакует Украину иранскими дронами-камикадзе типа «Шахед» с 2022 года.

Израиль и США наносят удары по Ирану с 28 февраля. Тегеран отвечает атаками, в том числе с использованием беспилотников. Военные США считают иранские дроны серьезной проблемой: системы ПВО не могут перехватить их все.

2 марта Владимир Зеленский говорил Bloomberg, что готов отправить лучших украинских специалистов по перехвату иранских дронов на Ближний Восток. В обмен он предложил лидерам стран региона убедить Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в российско-украинской войне.

По данным Financial Times, США и еще одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских «Шахедов».