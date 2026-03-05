Многие думают, что из-за Ирана США сократят помощь Украине. Как на самом деле связаны две эти войны? Обсуждаем с Дмитрием Кузнецом

Каждый четверг в подкаст «Что случилось» приходит военный обозреватель Дмитрий Кузнец, чтобы рассказать о происходящем на войне между Россией и Украиной. Однако в мире началась еще одна большая война — на Ближнем Востоке. В этом выпуске Владислав Горин и Дмитрий Кузнец обсуждают бои, которые идут в регионе, и их возможное развитие. А еще говорят о том, как война на Ближнем Востоке может сказаться на российско-украинской войне.