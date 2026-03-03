Зеленский предложил помощь странам Ближнего Востока в борьбе с иранскими дронами, если они убедят Путина согласиться на перемирие  

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отправить лучших украинских специалистов по перехвату иранских дронов на Ближний Восток, если лидеры этих стран убедят Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в российско-украинской войне.

«Я бы предложил следующее: у лидеров Ближнего Востока прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести прекращение огня на месяц», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg News. Он добавил, что после этого «мы направим наших лучших операторов по перехвату беспилотников в страны Ближнего Востока».

Зеленский добавил, что перемирие также может быть объявлено на два месяца или две недели, «чтобы украинцы могли помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорил, что Лондон привлечет украинских экспертов, чтобы они помогли странам Персидского залива бороться с иранскими беспилотниками. Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин вскоре заявил, что украинцы «готовы помочь и поделиться своим опытом» в борьбе с иранскими дронами.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. После этого Иран начал атаковать Израиль и страны, которые считаются союзниками США на Ближнем Востоке. Иранские дроны уже атаковали Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Кувейт, Катар, Кипр и другие.

Читайте также

Третий день войны на Ближнем Востоке Трамп пригрозил Ирану «большой волной» ударов. Кувейт по ошибке сбил три самолета США. В войну вступила «Хизбалла»

Читайте также

Третий день войны на Ближнем Востоке Трамп пригрозил Ирану «большой волной» ударов. Кувейт по ошибке сбил три самолета США. В войну вступила «Хизбалла»