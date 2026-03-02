Великобритания обратилась к Украине за помощью в защите стран Персидского залива от иранских дронов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что украинские эксперты помогут защищать страны Персидского залива от иранских дронов. Об этом Стармер сказал в видеообращении. Оно опубликовано в его аккаунте в соцсети X.
Мы привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны, которые атакуют их.
Стармер подчеркнул, что Великобритания не участвовала в ударах по Ирану и не собирается в дальнейшем принимать участие в войне, но поддержит оборонительные усилия своих союзников.
«Это лучший способ устранить существующую угрозу и предотвратить дальнейшее обострение ситуации. Британское правительство защищает британские интересы и британские жизни», — сказал он.
Обновление: Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что украинцы «готовы помочь и поделиться своим опытом» в борьбе с иранскими дронами. По словам Камышина, украинским военным удается перехватывать «около 90%» российских ударных беспилотников.
США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. Иран в ответ третий день атакует дронами и ракетами Израиль, а также и страны-союзники США в Персидском заливе.
Дроны массово применяются в российско-украинской войне. В 2024 году в структуре ВСУ был создан новый род войск — Силы беспилотных систем. Россия для ударов по Украине закупала и наладила собственное производство иранских дронов «Шахед».