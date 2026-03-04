Зеленский: Украина отправит экспертов в страны Ближнего Востока, чтобы помочь с перехватом дронов Ирана

Украина отправит своих военных в страны Ближнего Востока, чтобы помочь им бороться с атаками иранских беспилотников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

После совещания по ситуации на Ближнем Востоке Зеленский рассказал, что говорил с партнерами в Европе и с США, а также провел переговоры с лидерами ОАЭ, Катара, Иордании и Бахрейна.

«Все они стоят перед серьезным вызовом и говорят об этом откровенно: иранские ударные дроны — такие же „шахеды“, которые атакуют наши города и села, нашу украинскую инфраструктуру на протяжении четырех лет этой войны. <…> Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации. Партнеры обращаются по этому поводу», — добавил украинский лидер.

Зеленский поручил правительству, военному командованию и главам разведок «представить варианты поддержки» для стран Ближнего Востока и помочь им таким образом, чтобы эта помощь не ослабила оборону Украины.

«Наши военные обладают необходимыми возможностями. Украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются. И мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия по стабилизации ситуации и восстановлению, в частности, безопасного судоходства в регионе», — сказал он.

Зеленский не уточнил, когда именно украинские специалисты отправятся на Ближний Восток. Сколько экспертов поедет, тоже не уточняется.

Израиль и США наносят удары по Ирану с 28 февраля. Тегеран отвечает атаками, в том числе с использованием дронов-камикадзе типа «Шахед», по Израилю и странам Ближнего Востока.

Россия с 2022 года активно атакует Украину иранскими беспилотниками.

Накануне Владимир Зеленский говорил Bloomberg, что готов отправить лучших украинских специалистов по перехвату иранских дронов на Ближний Восток. В обмен он предложил лидерам стран региона убедить Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в российско-украинской войне.

Удалось ли президенту Украины добиться что-то в ответ от стран Ближнего Востока, неизвестно.