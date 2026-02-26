«Коммерсант»: Чубайс попросил Канаду снять с него санкции, потому что он «исторически» в оппозиции, а после начала войны «находится в изгнании»

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, оспаривающий санкции, введенные против него в Канаде, заявил, что всегда находился в оппозиции президенту РФ и выступал против полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщила 26 февраля газета «Коммерсант», об этом Чубайс заявил в иске, поданном в Федеральный суд Канады. Чубайс просит, чтобы суд приказал МИД Канады ответить на его заявление. Чубайс еще в сентябре попросил МИД отменить против него санкции, но так и не получил ответ в отведенный законом 90-дневный срок.

Чубайс заявил, что санкции против него ввели после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) «по собственному усмотрению» включил его в число людей, которые поддерживают вторжение России в Украину. В своей биографии, которую он направил в МИД Канады, Чубайс заявил, что «исторически» находился в оппозиции к президенту РФ задолго до начала вторжения в Украину, а также выступал против войны, из-за чего ему пришлось уехать из России в 2022 году.

В отдельном письме в МИД Чубайс заявил, что ПАСЕ в сентябре 2025 года отказалась признать ФБК «российской демократической силой».

Как указывает «Коммерсант», Чубайс попросил суд, чтобы МИД как можно скорее рассмотрел его заявление, поскольку санкции предусматривают заморозку активов, что для него особенно чувствительно, поскольку он «находится в изгнании из России с 2022 года».

Санкции, по словам Чубайса, «потенциально могут разрушить его хрупкие связи с теми единственными местами, где он может жить и обеспечивать себя и свою семью». Введенные ограничения наносят ему большой вред, поскольку его активы в России арестованы и он может рассчитывать только на доходы, поступающие из-за рубежа, которые «незначительны и опять же находятся под угрозой изъятия» из-за санкций.

Чубайс добавил, что санкции нанесли ему «значительный репутационный ущерб, ошибочно поставив его в один ряд с теми, чьим действиям он фактически противостоял как задолго до этого, так и в 2022 году, когда он ушел в отставку в знак протеста против войны».

Канада ввела санкции против Анатолия Чубайса в июне 2025 года. Глава Международного ФБК Мария Певчих тогда заявила, что Канада ввела санкции против всех фигурантов «списка 50» — перечня людей из близкого окружения Владимира Путина, составленного соратниками Алексея Навального после его убийства в колонии в феврале 2024 года. В этом списке есть и Чубайс.

Анатолий Чубайс уехал из России после начала вторжения войск РФ в Украину. Он ушел с поста специального представителя президента РФ по связям с международными организациями. Владимир Путин после отъезда Чубайса называл его «каким-то Моше Израилевичем» и говорил, что «в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы» обнаружилась «огромная финансовая дыра». В России в 2025 году арестовали счета и имущество Чубайса.

Читайте также

Анатолий Чубайс — это «какой-то Моше Израилевич». Аркадию Воложу «пусть там хорошо живется». А деятелям культуры лучше уехать и не «капать на мозги» Путин. Цитаты (все более и более поразительные)

Читайте также

Анатолий Чубайс — это «какой-то Моше Израилевич». Аркадию Воложу «пусть там хорошо живется». А деятелям культуры лучше уехать и не «капать на мозги» Путин. Цитаты (все более и более поразительные)