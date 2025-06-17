Канада ввела санкции против бывшей жены Путина Людмилы, его племянника Михаила Шеломова, дочери Ельцина Татьяны Юмашевой и Анатолия Чубайса

По итогам саммита стран G7, прошедшего в Канаде, премьер-министр страны Марк Карни объявил о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, а также более чем 200 судов «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка.

Под санкции Канады попали более 70 человек, в числе которых:

дирижер Валерий Гергиев;

бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;

племянник Путина Михаил Шеломов;

дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев;

бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс;

генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская;

бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль;

бывший директор «Северного потока — 2» Маттиас Варниг;

бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

В заявлении офиса министра иностранных дел Канады Аниты Ананд говорится, что это «одно из самых важных объявлений Канады о санкциях с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года». Кроме того, это самый большой пакет санкций, связанных с судами и торговлей.

Глава Международного ФБК Мария Певчих заявила, что Канада ввела санкции против всех фигурантов «списка 50» — перечня людей из близкого окружения Владимира Путина, составленного соратниками Алексея Навального после его смерти в колонии в Харпе в феврале 2024 года. Как отметила Певчих, в канадском санкционном списке эти фигуранты перечислены в том же порядке.