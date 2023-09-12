Путин: Чубайс удрал, он уже не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич какой-то

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме ( ) во Владивостоке, прокомментировал отъезд из России Анатолия Чубайса.

То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Удрал (цитата по РБК).

Анатолий Чубайс до декабря 2020 года возглавлял корпорацию «Роснано», затем работал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, в марте 2022 года, Чубайс ушел в отставку и уехал из России.

Израильские СМИ сообщили в мае 2023 года, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова якобы запросили постоянные документы граждан Израиля. Чубайс это отрицал.

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