Московский суд арестовал счета Чубайса по иску «Роснано» на 12 миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы в рамках обеспечительных мер по иску «Роснано» наложил арест на счета и имущество бывших менеджеров компании, включая Анатолия Чубайса, сообщают РБК и ТАСС.

У Чубайса арестовано имущество «в пределах заявленных исковых требований в размере 11 896 910 244 рубля 90 копеек». Также обеспечительные меры приняты в отношении других ответчиков по иску — у бывшего министра экономики и бывшего замгендиректора «Роснано» Якова Уринсона суд арестовал свыше восьми миллиардов рублей, у исполнительного директора компании УК «Роснано» Бориса Подольского — почти шесть миллиардов рублей, пишет ТАСС.

В определении суда говорится, что ответчики «не заинтересованы в сохранении имущества» в России, и у «Роснано» «есть разумные основания полагать», что активы ответчиков «могут быть выведены за пределы» страны после предъявления иска, а судебный процесс «может занять продолжительное время».

При этом суд отметил, что требование об аресте «является лишь предположением о наличии имущества» в отсутствие указания конкретного имущества, пишет РБК. Это именно обеспечительная мера — она принимается судом на то время, пока иск рассматривается по существу.

Адвокат Чубайса Павел Хлюстов отказался от комментариев.

12 декабря «Роснано» подала иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков к своим бывшим руководителям, в числе которых был Анатолий Чубайс. Иск касался инвестиций в проект Crocus, который появился в 2011 году и должен был заниматься созданием производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. «Роснано» обвинило Чубайса и других ответчиков в «неразумных и недобросовестных действиях и бездействии» при реализации проекта.

Еще один иск со стороны «Роснано» был подан в марте 2025 года. Ответчиками по нему значатся Чубайс и шестеро бывших менеджеров компании. Претензии «Роснано» по этому иску связаны с возмещением убытков при реализации проекта Plastic Logic — гибкого планшета для школьников.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» на протяжении 12 лет — с 2008 года. Он ушел в отставку в декабре 2020 года, а в марте 2022-го уехал из России. Владимир Путин после отъезда Чубайса называл его «каким-то Моше Израилевичем» и говорил, что «в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы» обнаружилась «огромная финансовая дыра».

