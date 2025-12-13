«Роснано» подала еще один иск к Чубайсу. С него и других ответчиков хотят взыскать почти 12 миллиардов рублей убытков по одному из проектов

«Роснано» подала иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков по проекту Crocus к своим бывшим руководителям, в числе которых есть Анатолий Чубайс, пишут ТАСС и РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В иске говорится, что направленные в проект инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний «на невыгодных для „Роснано“ условиях» и в противоречии с «целями деятельности „Роснано“». Истец считает, что фактически все инвестиции были израсходованы «на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием». В итоге достичь результатов проекту не удалось, как и вернуть потраченные средства, утверждается в иске, который цитирует РБК.

Кроме Чубайса, в числе ответчиков по иску фигурируют бывшие члены правления «Роснано» — Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный и другие, а также кураторы проекта Crocus Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков.

Проект Crocus был одобрен компанией «Роснано» в 2011 году. Он должен был заниматься созданием производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. В рамках проекта совместно с французским стартапом Crocus Technology была создана компания «Крокус наноэлектроника». «Интерфакс» писал, что тогда «Роснано» и ряд фондов вложили в уставный капитал около 55 миллионов долларов, а общий объем инвестиций в проект создания производства MRAM превышал 200 миллионов евро, включая софинансирование «Роснано» в размере 100 миллионов евро. В августе 2024 года «Крокус наноэлектроника» заявила о намерении признать себя банкротом.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» на протяжении 12 лет — с 2008 года. Он ушел в отставку в декабре 2020 года, а в марте 2022-го уехал из России. Владимир Путин после отъезда Чубайса называл его «каким-то Моше Израилевичим» и говорил, что «в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы» обнаружилась «огромная финансовая дыра».

В марте 2025 года «Роснано» подала иск «о солидарном взыскании убытков» в размере 3,9 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов к Чубайсу и еще семи ответчикам. Иск был связан возмещением убытков «Роснано» при реализации проекта Plastic Logic — разработки гибкого планшета для школьников. По этому иску в качестве обеспечительной меры суд в апреле арестовал деньги «и иное имущество» Чубайса. За год до подачи иска, летом 2024 года, суд в Москве арестовал главу компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина по обвинению в растрате.

Читайте также

Анатолий Чубайс — это «какой-то Моше Израилевич». Аркадию Воложу «пусть там хорошо живется». А деятелям культуры лучше уехать и не «капать на мозги» Путин. Цитаты (все более и более поразительные)

Читайте также

Анатолий Чубайс — это «какой-то Моше Израилевич». Аркадию Воложу «пусть там хорошо живется». А деятелям культуры лучше уехать и не «капать на мозги» Путин. Цитаты (все более и более поразительные)