Суд в Москве арестовал активы Анатолия Чубайса по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» арестовал деньги и иное имуществу бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в определении суда.

Помимо Чубайса, ответчиками, в частности, проходят бывшие заместители председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов и Борис Подольский, бывший советник Чубайса Олег Киселев, бывший член правления УК «Роснано» Герман Пихоя и другие.

Компания обратилась с иском к Чубайсу и еще семи ответчикам «о солидарном взыскании убытков размере 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта». «Роснано» также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5,6 миллиарда рублей.

Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов пояснил ТАСС, что иск связан с необходимостью возмещения убытков, понесенных компанией в связи с реализацией проекта Plastic Logic. По его словам, проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, «не достиг первоначальных целей».

По словам Фролова, в 2012 году госкомпания отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. В 2011 году он представил Владимиру Путину (тогда премьер-министру РФ) гибкий планшет, «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам». Проект так и не удалось реализовать. Кроме того, после проверки Счетной палаты стало известно, что завод по производству гибких дисплеев в Зеленограде так и не построили, а у иностранной Plastic Logic не приобрели технологии. Летом 2024 года суд в Москве арестовал главу компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина по обвинению в растрате. По версии ФСБ, компания похитила более 13 миллиардов рублей при создании российского планшета.

В начале февраля 2025 года Мещанский районный суд арестовал топ-менеджеров «Роснано» Марины Касенковой, Сергея Подольского и Артура Галстяна по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Как писал «Коммерсант», их подозревают в том, что они выдавали за активы «многомиллиардные долги перед банками», гарантами по которым выступало государство. Согласно публикации издания, «схему оптимизации» разработали Галстян и Касенкова, которые «с результатами своих подтасовок знакомили Подольского».

Чубайс уехал из России после начала полномасштабной российско-украинской войны.