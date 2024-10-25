ФСБ обвинила бывшего главу «дочки» «Роснано» в хищении 13 миллиардов рублей при создании российских гибких планшетов
Компания «Пластик лоджик», которая была учреждена «Роснано», похитила более 13 миллиардов рублей при создании российского планшета, сообщает РБК со ссылкой на ФСБ.
В рамках расследования дела задержан бывший глава «Пластик лоджик» Борис Галкин. В конце августа ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что бывшего руководителя компании арестовали по делу о крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК) средств, выделенных «Роснано», которая была признана потерпевшей стороной.
В сегодняшнем сообщении ФСБ уточнило, что следствие установило причастность Галкина к хищению более чем 13 миллиардов рублей. Ведомство утверждает, что с 2020-го бывший глава «Пластик лоджик» скрывался за рубежом, а «в 2024 году при въезде на территорию РФ задержан сотрудниками органов безопасности». По данным «Коммерсанта», Галкина задержали еще в июне, а в отдел полиции он приехал сам по просьбе оперативников ФСБ.
Компания «Пластик лоджик» была учреждена «Роснано» в 2010 году для реализации инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения», говорится в релизе ФСБ. Как отмечает РБК, речь идет о совместном проекте с ирландской Plastic Logic для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев.
По данным ведомства, несмотря на то, что у «Пластик лоджик» не было «производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства» топ-менеджеры «Роснано» перевели на счета компании более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ. «По версии следствия, „Пластик Лоджик“ под руководством Галкина Б.Ю. инновационное производство не создало, а выделенные денежные средства выведены под иностранные юрисдикции», — заявили в ФСБ.
В 2011 году на тот момент глава «Роснано» Анатолий Чубайс представил Владимиру Путину (тогда премьер-министру РФ) гибкий планшет, «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам». Проект так и не удалось реализовать. Кроме того, после проверки Счетной палаты стало известно, что завод по производству гибких дисплеев в Зеленограде так и не построили, а у иностранной Plastic Logic не приобрели технологии.
Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» в 2008-2020 годах. Затем он работал в должности специального представителя президента РФ по связям с международными организациями. Вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Чубайс покинул Россию. Bloomberg сообщал, что он ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из РФ из-за несогласия с войной.
После отъезда Чубайса критиковали Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Выступая в парламенте 23 октября, Володин предложил добиться экстрадиции Чубайса в Россию.