Володин предложил добиться экстрадиции Чубайса

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил добиться экстрадиции экономиста Анатолия Чубайса, в прошлом возглавлявшего РАО «ЕЭС России» — компании, объединявшей почти всю российскую энергетику. Об этом Володин заявил во время выступления в парламенте 23 октября, пишет РБК.

Спикер Госдумы раскритиковал реформу электроэнергетики в России, которую провел Чубайс. Володин предложил исследовать «заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим [электроэнергетику] частникам — и вот они будут там наращивать мощности».

Что нарастили-то? Государство да, в атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там [в электроэнергетике] только карманы себе набили и недвижимость за рубежом [купили]. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте.

РАО «ЕЭС России» — энергетическая компания, существовавшая с 1992-го по 2008 год. Компания была монополистом в сфере электроэнергетики, ее расформировали после того, как доступ к энергетическому рынку открыли частным компаниям.

Чубайс занимал пост председателя правления РАО «ЕЭС России» в 1998-2008 годах. Затем он возглавлял «Роснано», а также работал специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями. Чубайс уехал из России после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Вячеслав Володин неоднократно критиковал Анатолия Чубайса. В мае 2024 года, когда в Госдуме мигнуло освещение, спикер парламента сказал: «Вот вам и наследие Чубайса». В марте 2023-го председатель Госдумы заявил, что после реформы Чубайса сетевое хозяйство «оказалось разобрано по карманам».

После отъезда из России Анатолия Чубайса критиковал президент РФ Владимир Путин. Он заявил в сентябре 2023 года, что Чубайс «прячется» в Израиле, и добавил, что «он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич». Чубайс не стал комментировать слова Путина.