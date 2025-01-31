«Коммерсант»: задержанные топ-менеджеры «Роснано» признали, что совершали махинации с отчетностью, но не видели в этом ничего противозаконного

Бывшие топ-менеджеры «Роснано» Борис Подольский, Артур Галстян и Марина Касенкова признали, что во время работы в госкорпорации совершали махинации в ее отчетах. Об этом пишет «Коммерсант». При этом, по данным газеты, задержанные признали вину частично — потому что думали, что в изменениях в финансовой отчетности компании «ничего противозаконного не было».

Бывшего исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову задержали 30 января. В полиции их допросили по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК).

Уголовное дело инициировало новое руководство «Роснано», которое пришло на смену команде Анатолия Чубайса в конце 2020 года. До этого, обращает внимание «Коммерсант», по итогам аудиторской проверки возбудили еще несколько уголовных дел по статьям о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК).

«Коммерсант» также пишет о сути финансовых махинаций — как утверждается, Подольский, Галстян и Касенкова выдавали за активы «многомиллиардные долги перед банками», гарантами по которым выступало государство. Согласно публикации издания, «схему оптимизации» разработали Галстян и Касенкова, которые «с результатами своих подтасовок знакомили Подольского».

Так же скрывали вложения в убыточные проекты — например, производство гибкого планшетного компьютера для школьников Plastic Logic 100, которое так и не наладили. По данным ФСБ, на его разработке похитили 13 миллиардов рублей, сообщает газета. Всего в 2022-2024 годах из-за их махинаций государству пришлось выделить около 43 миллиардов рублей, чтобы предотвратить банкротство «Роснано».

Бывших топ-менеджеров «Роснано» после допросов задержали на двое суток, следствие будет «в ближайшее время» ходатайствовать об их аресте. У Анатолия Чубайса никакого процессуального статуса в этом деле нет, обращает внимание «Коммерсант».

Анатолий Чубайс руководил «Роснано» с 2011 по 2020 год. В марте 2022 года он уехал из России. В октябре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу электроэнергетики в России, которую провел Чубайс на посту главы РАО «ЕЭС России», и предложил добиться его экстрадиции. В середине января 2025 года депутаты Госдумы попросили СК поискать «признаки преступлений» в работе Чубайса на постах главы «Роснано» и спецпредставителя Владимира Путина.