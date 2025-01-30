В Москве задержали нескольких бывших заместителей Чубайса в «Роснано»

Несколько бывших заместителей бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса задержаны в Москве, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что задержания произошли в рамках некоего дела о превышении должностных полномочий.

Имена задержанных не уточняются. По словам источника ТАСС, их статус будет «определяться в ходе следственных действий».

По информации «Интерфакса», несколько бывших топ-менеджеров «Роснано» стали фигурантами уголовного дела о нецелевом расходовании 45 миллиардов рублей. Задержаны четыре человек, среди которых бывший исполнительный директор «Роснано» и бывший заместитель исполнительного директора — управляющий директор по финансам «Роснано». Их имена «Интерфакс» не называет.

Чубайс был председателем правления «Роснано» с 2011 по 2020 год. В середине января 2025 года депутаты Госдумы направили в СК запрос с просьбой провести доследственную проверку в отношении Чубайса «на предмет наличия признаков соответствующих преступлений» — в том числе, в период, когда он возглавлял «Роснано».