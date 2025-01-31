МВД назвало имена задержанных сотрудников «Роснано». Против них возбуждено дело по статье о злоупотреблении полномочиями

МВД России подтвердило возбуждение уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК) в отношении задержанных накануне сотрудников «Роснано» и назвало их имена.

Задержанные — исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые пытались скрыть «неудовлетворительные результаты экономической деятельности» и представили единственному акционеру «Роснано», которым значится Российская Федерация, недостоверные сведения о «якобы удовлетворительном финансовом положении». Это позволило избежать отзыва выданных ранее государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государство выделило корпорации свыше 43 миллиардов рублей в 2022–2024 годах.

Дело возбуждено по части статьи, которая подразумевает злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. МВД пишет, что фигурантами дела помимо сотрудников «Роснано», трое из которых задержаны, являются и «другие лица», не называя их.

Мера пресечения задержанным пока не выбрана. МВД отчиталось, что проводит следственные действия с предполагаемыми свидетелями и устанавливает «все эпизоды противоправной деятельности, ее обстоятельства и соучастников».

О задержании нескольких заместителей бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса стало известно накануне, однако их имена не назывались. По данным «Интерфакса», задержанные стали фигурантами дела о нецелевом расходовании 45 миллиардов рублей. По данным «Коммерсанта», часть денег была выделена на создание «гибкого планшета» для школьников Plastic Logic 100.

Чубайс был председателем правления «Роснано» с 2011 по 2020 годы. В середине января 2025 года депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой попросили Следственный комитет провести доследственную проверку в отношении Чубайса «на предмет наличия признаков соответствующих преступлений» — в том числе, в период, когда он возглавлял «Роснано».