Депутаты Госдумы попросили СК поискать «признаки преступлений» в работе Чубайса на постах главы «Роснано» и спецпредставителя Путина

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой направили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину запрос, в котором попросили инициировать доследственную проверку в отношении Анатолия Чубайса. Об этом Картаполов сообщил в своем телеграм-канале.

Парламентарии просят проверить Чубайса «на предмет наличия признаков соответствующих преступлений» в период, когда он возглавлял «Роснано» и занимал пост специального представителя президента РФ по связям с международными организациями.

Кроме того, они направили запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой предоставить информацию «об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов РФ материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса».

Анатолий Чубайс уехал из России после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Чубайс был председателем правления «Роснано» с 2011 по 2020 год. С декабря 2020 года по марта 2022 года он занимал должность спецпредставителя президент России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Кроме того, с 1998 по 2008 год Чубайс был председателем правления энергетической компании РАО «ЕЭС России».

В октябре 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил добиться экстрадиции Чубайса. Он высказал такое предложение, критикуя реформу электроэнергетики в России, которую проводил Чубайс. Володин предложил исследовать «заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим [электроэнергетику] частникам — и вот они будут там наращивать мощности». «Что нарастили-то? Государство да, в атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там [в электроэнергетике] только карманы себе набили и недвижимость за рубежом [купили]. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — сказал Володин.