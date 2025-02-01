Суд арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано»

Мещанский районный суд санкционировал арест топ-менеджеров «Роснано» Марины Касенковой и Сергей Подольского, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Под стражу ее отправили до конца марта.

Касенкову и Подольского, следует из сообщения, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В «Роснано» Касенкова была директором по методологии учета, налогообложению и отчетности, Подольский занимал пост исполнительного директора.

Уголовное дело инициировало новое руководство «Роснано», которое пришло на смену команде Анатолия Чубайса в конце 2020 года. Касенкову, Подольского, а также управляющего директора по финансам Артура Галстяна задержали 30 января. Галстяну меру пресечения на момент публикации новости еще не избрали

Касенкову, Подольского и Галстяна, как писал «Коммерсант», подозревают в том, что они выдавали за активы «многомиллиардные долги перед банками», гарантами по которым выступало государство. Согласно публикации издания, «схему оптимизации» разработали Галстян и Касенкова, которые «с результатами своих подтасовок знакомили Подольского».

У Анатолия Чубайса, который руководил «Роснано» с 2011 по 2020 год, процессуального статуса в этом деле нет.