Посол Украины рассказала, что получила демарш от Госдепа США после атаки ВСУ по нефтяному терминалу в Новороссийске

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Госдепартамент направил ей демарш (официальное дипломатическое уведомление) после атаки ВСУ по нефтяному терминалу в Новороссийске в ноябре 2025 года. Ее слова приводят CNN и «Суспiльне».

25 ноября Генштаб ВСУ заявил об успешном ударе по нефтяному терминалу «Шесхарис» в Новороссийске. Терминал принадлежит «Транснефти», но через него экспортируется и казахстанская нефть. Он входит в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), один из акционеров которой — американская компания Chevron, отмечает CNN. Еще одна атака по терминалу произошла 29 ноября.

По словам Стефанишиной, удар ВСУ по терминалу «повлиял на американские инвестиции, которые осуществлялись через Казахстан».

«И мы услышали от Госдепартамента, что нам следует воздержаться от атак на американские интересы», — заявила посол.

Она уточнила, что США не предлагали Украине прекратить атаки на российскую военную и энергетическую инфраструктуру. «Это было связано с тем, что там были затронуты американские экономические интересы. Мы приняли это к сведению», — добавил Стефанишина.

В Госдепе США ее заявление не комментировали.

После атак Украины на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума протест выражал МИД Казахстана. Ведомство называло это «актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права». В МИД отметили, что КТК «играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы» и заявили, что рассматривают произошедшее как «действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям» Казахстана и Украины.

