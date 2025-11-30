Казахстан и Турция осудили атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и нефтяные танкеры в Черном море

МИД Казахстана выразил протест в связи с атакой на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийска.

«Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права», — говорится в заявлении представителя министерства.

В МИД отметили, что КТК «играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы» и заявили, что рассматривают произошедшее как «действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям» Казахстана и Украины. «Ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — говорится в заявлении.

Еще одно заявление в связи с инцидентами, произошедшими в последние дни в Черном море, опубликовал представитель МИД Турции Онджю Кечели. В нем говорится, что Турция «с обеспокоенностью» отмечает нападения на торговые танкеры Kairos и Virat, шедшие под флагом Гамбии.

«Эти инциденты, произошедшие в пределах нашей исключительной экономической зоны в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе», — заявил официальный представитель МИД Турции. Напрямую Украина в его заявлении не осуждается. Турция «продолжает контакты с заинтересованными сторонами», чтобы «предотвратить распространение войны» в Черном море и «избежать негативного воздействия на экономические интересы» страны в регионе.

В феврале 2025 года украинские беспилотники вывели из строя нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. Еще две атаки произошли в ноябре. 25 ноября в ВСУ заявили об успешном ударе по нефтяному терминалу «Шесхарис» в Новороссийске (он принадлежит «Транснефти», но через него экспортируется и казахстанская нефть). В компании КТК тогда заявили, что в результате атаки было повреждено административное здание морского терминала под Новороссийском. 29 ноября пресс-служба КТК сообщила, что в результате атаки морских дронов повреждения получил один из причалов (ВПУ-2, выносное причальное устройство) терминала КТК в Новороссийске.

Танкеры Kairos и Virat подверглись нападению 28 ноября, когда находились в море у берегов Турции (как минимум один из них шел в Новороссийск). По данным источников украинских изданий, они были поражены морскими дронами Sea Baby Службы безопасности Украины. Оба танкера находятся под санкциями США и Евросоюза из-за перевозки российской нефти по цене выше установленного западными странами потолка.