В России создали список из более чем 30 стран, где теперь нельзя набирать наемников для войны с Украиной

В России сформировали список стран, где теперь запрещено набирать наемников для войны с Украиной, сообщают «Важные истории». В список включены как минимум 36 стран. Кто его создал, неясно. Журналисты предполагают, что его сформировали в результате дипломатических контактов.

В список стран, гражданам которых с этого года запрещено заключать контракты с ВС РФ, вошли в основном африканские, арабские страны и другие «дружественные» России государства: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Турция, Куба, Афганистан, Иран, Венесуэла.

В список попала и Кения — «важный источник наемников для российской армии», пишут «Важные истории». На фронт ранее попали около 1000 человек из Кении.

В феврале в стоп-лист могли добавить еще несколько стран. Расширенный список опубликовал блогер из Ирака Мустафа аль-Ясари. По его данным, в перечень включены Аргентина, Ирак, Йемен, Камерун, Колумбия, Ливия и Сомали. Эту информацию блогер якобы получил от неназванного офицера из России.

В большой российско-украинской войне, по данным «Важных историй» на апрель 2025 года, на стороне России участвовали граждане как минимум 48 стран. В основном наемников набирали в странах Южной и Восточной Азии, государствах бывшего СССР, в Африке и на Ближнем Востоке. При этом воевать на стороне России ехали и граждане стран, которые Россия считает «недружественными», в том числе из США и Франции. Некоторые из иностранцев говорили, что попали на войну обманом.

На стороне России в войне участвовали до 15 тысяч военных из Северной Кореи. По данным The Wall Street на август 2025 года, потери КНДР составили более пяти тысяч человек, треть из них погибла.

Россия также вербует жителей других стран на военное производство, прежде всего, в Елабугу в Татарстане, где выпускают ударные беспилотники «Шахед». В основном туда привлекают молодых женщин в возрасте 18-22 лет. Западные СМИ неоднократно писали, что на сборке дронов заняты уроженки стран Африки.

В ЮАР расследуют вербовку жительниц страны на работу в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане Там находится завод по сборке дронов «Шахед», куда уже обманом нанимали женщин из Азии и других стран Африки

