«Важные истории»: на стороне России воюют наемники как минимум из 48 стран. В Москве пункт отбора на контракт за год посетили полторы тысячи иностранцев

В Украине на стороне России воюют наемники как минимум из 48 стран, выяснили «Важные истории» из утечки единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Только в Москве с апреля 2023-го по май 2024-го в армию могли набрать более полутора тысяч иностранцев, говорится в исследовании. Все они в качестве адреса проживания указали адрес единого пункта отбора на контракт — улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Журналисты установили страну происхождения более 1,3 тысяч иностранцев, прошедших через московский пункт отбора за это время. Первое место по количеству добровольцев, отправившихся в Россию, заняли страны Южной и Восточной Азии — 771 человек. На втором и третьем местах — страны бывшего СССР (523 человека) и Африка (72 наемника).

Больше всего наемников отправились в РФ из Непала — пункт вербовки на Яблочкова посетили как минимум 603 человека из этой страны. При этом в ноябре 2023 года власти Непала попросили Кремль не набирать граждан страны в армию РФ, но вербовка продолжилась, пишут «Важные истории». Журналисты нашли четверых граждан Непала, прошедших отбор на заключение контракта в январе и феврале 2024 года.

Воевать за Россию едут и жители стран, которые объявлены российскими властями «недружественными», — в том числе граждане США (2 человека) и государств Европы, включая Латвию (4), Францию (2), Италию (2) и другие. Лидер по числу иностранных наемников среди стран Европы — «дружественная» России Сербия (8).

Еще 71 наемник приехал из стран Ближнего Востока — Египта (31), Ирана (7), Алжира (7), Ирака (2), Сирии (1), Турции (1) и других. 72 человека завербовали в российскую армию из стран Африки с высоким уровнем безработицы и бедности. В тройке государств-лидеров в этом регионе — Гана (26), Камерун (10) и Сенегал (8).

По открытым источникам «Важные истории» подтвердили, что десятки иностранцев с адресом на Яблочкова участвовали в войне в Украине. Часть из них погибли или оказались в украинском плену, некоторые отслужили весь срок контракта и смогли отчислиться из российской армии.

При этом не все посетившие московский пункт отбора на контракт приступили к службе, отмечают журналисты. Как минимум 13 иностранных добровольцев покинули Россию на следующий день или спустя несколько дней после визита на Яблочкова.