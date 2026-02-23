The Telegraph: у Эпштейна были шесть секретных хранилищ в США, где он прятал свой архив

Финансист и секс-преступник арендовал шесть складских помещений по всей территории США, в которых он прятал от властей свой личный архив, пишет британская The Telegraph.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении газеты, Эпштейн нанял частных детективов для того, чтобы они вывезли компьютеры и другие материалы из его дома во Флориде и с частного острова в Карибском море — очевидно, пытаясь скрыть их от следователей.

Одно из складских помещений Эпштейн арендовал во Флориде по меньшей мере с 2003 года, и регулярные платежи за него поступали до 2019-го, когда он умер в тюрьме.

Также в середине 2000-х финансист, получив информацию о готовящемся обыске, заплатил десятки тысяч долларов детективам, чтобы те перевезли его архив в секретное хранилище в Нью-Йорке.

При этом следователи так и не провели обыски в этих помещениях, что повышает вероятность того, что там могут находиться прежде не изученные материалы по делу Эпштейна, отмечает The Telegraph.

Что стало с архивом, который прятали в секретных хранилищах, остается неясным, добавляет издание.