Бывший технический директор Microsoft писал Эпштейну, что на его яхте гостили «жена и дочь» Путина «Медуза» нашла еще одну цепочку писем, свидетельствующую об интересе финансиста и секс-преступника к президенту России

«ты принимал путина на своей лодке?» — такой вопрос своему знакомому, бывшему техническому директору Microsoft Натану Мирвольду задал Джеффри Эпштейн. В тот же день, 27 октября 2010 года, он получил короткий ответ: «Его жену и дочь. Натан».

Такую цепочку электронных писем «Медуза» обнаружила в массиве материалов, выложенных в открытый доступ Минюстом США в конце января 2026 года.

В архиве есть несколько копий этого письма. В некоторых Минюст скрывал имя Мирвольда, и еще как минимум в одном — ответ про «жену и дочь».

Когда именно мог состояться визит российских гостей на «лодку», о какой из дочерей Путина — Катерине Тихоновой или Марии Воронцовой — идет речь и с какой целью Эпштейн интересовался этим эпизодом, из обнародованных материалов не ясно.

Коммуникация между Мирвольдом и Эпштейном в дни до и после письма о «жене и дочери» Путина была, судя по архиву Минюста, достаточно интенсивной. Например, накануне, 26 октября, Мирвольд и Эпштейн созванивались. Видимо, по итогам созвона первый поделился со вторым препринтом своей книги (предположительно, речь идет о кулинарной книге «Модернистская кухня», соавтором которой Мирвольд выступил в 2011 году).

Еще днем ранее, 25 октября, Эпштейн и Мирвольд договорились о звонке, а также обсуждали очную встречу в Нью-Йорке в 20-х числах ноября.

Кто такой Натан Мирвольд

66-летний Натан Мирвольд — известный в технологической индустрии менеджер, предприниматель и ученый. Он получил докторскую степень по прикладной математике в Принстоне, после чего начал заниматься наукой в Гарварде, откуда ушел в 1980-х, чтобы основать софтверный стартап Dynamical Systems Research Inc. Эту фирму в 1986 году за полтора миллиона долларов (в форме акций) приобрела Microsoft. В корпорации Билла Гейтса Мирвольд построил стремительную карьеру, в 1996-м став ее первым в истории техническим директором.

В 2000-м менеджер покинул Microsoft и вновь основал собственный бизнес — компанию по управлению патентами в сфере технологий и энергетики Intellectual Ventures. Со временем этот проект собрал портфолио из десятков тысяч изобретений и за контроль над соблюдением прав их авторов брал комиссию. Только к 2018 году совокупная выручка Intellectual Ventures достигла трех миллиардов долларов.

Гендиректор Google Эрик Шмидт, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и Натан Мирвольд (справа). 9 июля 2009 года Rick Wilking / Reuters / Scanpix / LETA

Дочерним предприятием компании был еще один важный проект Мирвольда — стартап по разработке инновационного типа ядерного реактора TerraPower. Его совет директоров возглавляет бывший начальник Мирвольда в Microsoft Билл Гейтс; сам предприниматель — вице-председатель совета.

Что связывало Натана Мирвольда с Джеффри Эпштейном

Как отмечает издание The Seattle Times, проанализировавшее весь массив переписки, Мирвольд и Эпштейн общались как минимум с 1996 по 2018 год, а в последние восемь лет из этого отрезка еще и регулярно виделись в Сиэтле и Нью-Йорке.

Причем одна из первых их встреч могла случиться во время поездки в Россию в 1998-м. В массиве фотографий инвестора Эстер Дайсон на сервисе Flickr, сделанных во время визита в РФ в апреле того года, есть кадры и с Мирвольдом, и с Эпштейном. Их совместных снимков в архиве «Медузе» обнаружить не удалось, но общение между финансистом, в тот момент еще не осужденным, и топ-менеджером Microsoft явно могло происходить уже тогда.

Многие из писем, опубликованных Минюстом США в январе 2026-го, касаются организации встреч между Мирвольдом и Эпштейном. Так, в послании от 4 августа 2013 года они обсуждают предстоящий визит Эпштейна в Сиэтл и планируют встретиться 7 августа. В июле 2011-го, во время одного из визитов Эпштейна в город, Эпштейн спросил Мирвольда, могут ли они встретиться с сооснователем Microsoft Полом Алленом (Мирвольду не удалось связаться с Алленом). Кроме того, когда Мирвольд находился в Нью-Йорке, они несколько раз обедали и ужинали в резиденции Эпштейна в городе.

Другие сообщения между Мирвольдом и Эпштейном — некоторые из них изобилуют нецензурными выражениями и фривольными намеками — свидетельствуют о близких дружеских отношениях. 23 ноября 2013 года Эпштейн поблагодарил Мирвольда за присланные ему книги, сопроводив это запиской о том, что «фисташковое мороженое не дошло». Мирвольд ответил: «Киска (pussy) тоже плохо переносит доставку FedEx! Некоторые вещи нужно делать лично».

И еще несколько эпизодов общения 31 мая 2014 года, перед визитом Эпштейна в Сиэтл, Мирвольд связался с ним и пригласил посетить его лаборатории и офис в Intellectual Venture: «Пусть ваши люди позвонят моим, мы организуем визит в лабораторию, и вам следует прийти ко мне в кабинет и привести с собой [ее]». По-видимому, отмечает The Seattle Times, Мирвольд имел в виду какую-то конкретную женщину или девочку. «Я оставлю ее там», — ответил Эпштейн. Мирвольд отправил в ответ смайлик. Еще один пример их общения с сексуальным подтекстом в июле 2025-го описывал The Wall Street Journal. Письмо Мирвольда, содержащее фотографии дикой природы из поездки в Африку, было включено в кожаный альбом, подаренный Эпштейну в 2003-м (за три года до того, как против Эпштейна были впервые выдвинуты уголовные обвинения). На фотографиях были изображены «кричащая обезьяна, спаривающиеся львы и зебры, а также зебра с видимым пенисом». В письме отмечалось, что снимки «казались более уместными, чем все, что я мог бы выразить словами». 23 ноября 2011 года Эпштейн пригласил Мирвольда на свой частный остров. Тот отправил ему электронное письмо, в котором говорилось: «Только что проплыл мимо вашего острова (я на своей лодке), поэтому подумал, что хотел бы поздравить вас с Днем благодарения!» Эпштейн ответил: «Приезжайте в гости, я здесь». Мирвольд написал, что он планирует заняться дайвингом, но сможет добраться до острова в «эти выходные». А позднее уточнил, что «должен быть там к 16:00, а может быть, и немного раньше».

Центр «Досье» отмечал, что в 2015-м Эпштейн также предлагал Мирвольда в числе других кандидатур как потенциального гостя Петербургского международного экономического форума председателю правления ПМЭФ Сергею Белякову. Информации о том, что предприниматель в итоге был приглашен в Россию в том году, в открытых источниках нет.

Представитель Мирвольда отрицает информацию о личных отношениях предпринимателя с Эпштейном. После публикации нового массива данных он повторил заявление, сделанное в 2025 году: «Господин Мирвольд знал его по конференциям TED и как спонсора фундаментальных научных исследований. Он сожалеет, что когда-либо встречался с ним».

Что известно о визите жены и дочери Путина на яхту Мирвольда

«Медузе» не удалось обнаружить в открытых источниках информацию о контактах Людмилы Путиной (официально Путин развелся с ней лишь в 2013 году), Катерины Тихоновой или Марии Воронцовой с Мирвольдом.

Чуть более чем за неделю до переписки предпринимателя с Эпштейном Путин вместе с женой под камеры журналистов участвовал во Всероссийской переписи населения. В репортаже об этом упоминается, что Людмила Путина, отвечая на вопросы в анкете, назвала себя «домохозяйкой».

У Мирвольда, судя по открытым источникам, действительно есть яхта: согласно профильным ресурсам, ему принадлежит построенная в 1998 году 49-метровая Teleost, рассчитанная на 10 гостей и спроектированная голландским бюро De Voogt Naval Architects. Оценочная стоимость судна — 15 миллионов долларов. Teleost предлагается в аренду по цене от 195 тысяч до 220 тысяч долларов в неделю.

