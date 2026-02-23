В подразделения российской армии, воюющие в Украине, поступают рекомендации не использовать «национальный мессенджер» Max, поскольку он недостаточно безопасный, сообщает «Медиазона» со ссылкой на источник.

Об этом же ранее написал автор провоенного телеграм-канала Fighterbomber. «На фоне душения телеги всеми имеющимися способами в войска пришли распоряжения о запрете использования и установки самого защищенного в мире национального мессенджера», — говорится в его посте.

Власти России с лета 2025 года ограничивают работу Telegram — тогда в мессенджере заблокировали видеозвонки. 10 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти решили усилить «замедление» мессенджера в России. В этот день у пользователей возникли проблемы с загрузкой медиафайлов. Позже в Роскомнадзоре заявили, что продолжат вводить «последовательные ограничения» против мессенджера, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Новые ограничения против мессенджера вызвали волну критики в провоенных телеграм-каналах. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Telegram остается единственной нормальной связью для военных РФ, участвующих в войне против Украины. Политик назвал тех, кто замедляет работу мессенджера в России, «идиотами» и «мерзавцами».

В Кремле говорили, что не могут себе представить, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявлял 18 февраля, что власти пока не будут блокировать работу мессенджера Telegram на фронте. Позже в ФСБ объявили, что использование Telegram на фронте опасно, поскольку данные из мессенджера могут «в кратчайшие сроки» получать и применять в военных целях ВСУ.

В Минобороны РФ говорили, что военные на фронте используют «штатные средства связи», а также «нормальный, отечественный мессенджер».

