Курьеру Анжеле Цырульниковой, осужденной по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной, увеличили срок

Московский областной суд увеличил на три месяца срок заключения курьеру Анжеле Цырульниковой, осужденной по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщает корреспондент ТАСС из суда.

Таким образом Цырульникова должна будет провести в колонии семь лет и три месяца вместо семи лет, которые назначил ей суд первой инстанции.

Приговор в отношении других обвиняемых суд не изменил.

Приговор уроженке Кирова Цырульниковой, а также еще троим фигурантам дела — жителю Тольятти Андрею Основе, Артуру Каменецкому и Дмитрию Леонтьеву из Йошкар-Олы — вынесли в ноябре 2025 года. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Основе назначили четыре года колонии общего режима, Каменецкому — семь лет в колонии строгого режима, Леонтьеву — семь лет в колонии особого режима. Каждого из них также оштрафовали на 900 тысяч рублей.

Осужденные обжаловали этот приговор. Они утверждали, что их использовали «втемную». По их словам, они не знали, что участвуют в похищении денег певицы.

По версии следствия, весной 2024 года с Долиной по телефону связались мошенники, которые убедили певицу в том, что преступники хотят украсть ее деньги, а также взять кредит под залог квартиры. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили Долину перевести ее сбережения на «безопасные счета» и продать квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Каменецкий, Основа и Леонтьев, утверждало следствие, оформили банковские карточки, на которые певица перевела деньги, а также обналичили часть средств. Цырульникова забирала деньги у Долиной, а также ездила в «Москва-Сити», где меняла деньги на USDT и зачисляла их на криптокошелек. Фигуранты дела утверждали, что их использовали «втемную», и уверяли, что не знают, что участвуют в хищениях, а также кем является потерпевшая и чьи деньги им перевели. Мошенники убедили Долину, что сделка по продаже квартиры будет «фиктивной» и пройдет под контролем «силовиков». В итоге квартиру за 112 миллионов рублей приобрела реальная покупательница — 34-летняя Полина Лурье. Эти деньги Долина отдала мошенникам.

Дело о квартире Ларисы Долиной вызвало огромный общественный резонанс не только из-за известности певицы, но и потому, что она решила оспорить сделку о продаже недвижимости.

В марте 2025 года суд в Москве вернул Долиной квартиру, признав сделку недействительной и постановил изъять квартиру у Лурье. Покупательница, не знавшая о преступной схеме, осталась без денег и без квартиры. Она оспорила это решение.

Дело дошло до Верховного суда, который в декабре 2025 года признал право собственности за Лурье. 19 января 2026 года она получила ключи от квартиры.