Фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной приговорили к срокам до семи лет

Балашихинский городской суд Подмосковья приговорил четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной к срокам от четырех до семи лет лишения свободы, передает ТАСС.

Житель Тольятти Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, а также уроженка Кирова Анжела Цырульникова были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Цырульниковой назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима, Каменецкому — семь лет колонии строгого режима, Леонтьеву — семь лет колонии особого режима, Основе — четыре года колонии общего режима. Цырульникова осуждена еще и по делу о трех аналогичных эпизодах мошенничества в отношении двух пенсионерок, отмечает «Коммерсант».

По версии следствия, весной 2024 года с Долиной по телефону связались мошенники, которые убедили певицу в том, что преступники хотят украсть ее деньги, а также взять кредит под залог квартиры. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, они убедили Долину перевести ее сбережения на «безопасные счета» и продать квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Следствие утверждало, что Каменецкий, Основа и Леонтьев оформили банковские карточки, на которые перевела деньги певица, а также обналичили часть средств. Цырульникова забирала деньги у Долиной, а также ездила в «Москва-Сити», где меняла деньги на USDT и зачисляла их на криптокошелек. Фигуранты дела утверждали, что их использовали «втемную», и уверяли, что не знают, что участвуют в хищениях, а также кем является потерпевшая и чьи деньги им перевели.

Мошенники убедили Долину, что сделка по продаже квартиры будет «фиктивной» и пройдет под контролем «силовиков». В итоге квартиру за 112 миллионов рублей приобрела реальная покупательница — 34-летняя Полина Лурье. Ее деньги Долина отдала мошенникам.

В марте 2025 года суд в Москве вернул Долиной квартиру, признав сделку недействительной и постановил изъять квартиру у Лурье. Лурье подала кассационную жалобу на решение о возврате квартиры Долиной, но суд ей отказал.

