Лариса Долина поучаствовала в рекламе «Жилищной лотереи». Все бы ничего, но есть нюанс В прошлом году певица продала квартиру в Москве (поверив мошенникам). А потом отсудила ее назад (оставив покупательницу и без жилья, и без денег)

Алена Бжахова / ТАСС / Profimedia

Компания привлекла певицу Ларису Долину к продвижению «Жилищной лотереи». Это еженедельный розыгрыш недвижимости и денежных призов на закрытие ипотеки и ремонт жилья. Певица пришла на телепрограмму «Столото», спела свою самую известную песню «Погода в доме», а также поздравила участников и победителей «Жилищной лотереи», которой в этом году исполнилось 13 лет.

16 ноября поздравление от Долиной было опубликовано в телеграм-канале «Столото». Большинство комментариев под ним оказались насмешливыми. «О, да, кто как ни Лариса Долина умеет выигрывать жилищную лотерею», — говорилось в одном из них.

Комментаторы напомнили, что в 2024 году Долина стала жертвой мошенников, которые похитили у нее 175 миллионов рублей и вынудили продать квартиру в Москве. Это жилье, стоимостью 138 миллионов рублей, Долина продала за 112 миллионов. Покупательницей стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, ничего не подозревавшая об афере. В итоге Долиной вернули право собственности на квартиру (экспертиза признала ее «психически неустойчивой» на момент совершения сделки), а Лурье осталась и без жилья, и без денег: суд первой инстанции даже не рассматривал вопрос о возврате оплаты.

История Долиной оказалась не новой и не единственной в своем роде: в СМИ и блогах появились статьи о том, что в разных городах России добросовестным покупателям квартир приходится через суд возвращать их прежним владельцам — чаще всего пенсионерам, которые заявляют, что их обманули мошенники. Получить назад деньги за такую квартиру очень сложно, даже если суд обязал продавца их вернуть. И лишь в исключительных случаях судьи становятся на сторону покупателей.

Журналисты стали называть это явление «эффектом» или «казусом» Долиной (хотя началось оно не с нее, случай певицы лишь самый заметный). Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг призывал разрешить проблему на уровне закона, заявив, что она ослабляет весь рынок жилья: в 70% сделок покупка «первички» финансируется за счет продажи «вторички». «Поэтому, конечно, с этой историей нужно что-то решать, и как можно скорее. Казалось бы, одно дело, но значимое для всей экономики», — сказал Гольдберг.

Именно поэтому пользователи соцсетей раскритиковали участие Долиной в рекламе «Жилищной лотереи». Пресс-служба «Столото» опровергла предположение о том, что певица стала лицом розыгрыша, назвав ее лишь гостьей телешоу в честь 13-летия «Жилищной лотереи». А еще отдельно подчеркнула, что «Столото» помогает пополнять бюджет, «внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян».

18 ноября пост про Долину пропал из телеграм-канала «Столото». Пресс-служба лотереи заявила, что он «подвергся атаке ботов, в связи с чем был удален». По стечению обстоятельств, в этот же день сама Долина дала показания против обманувших ее аферистов (по этому делу проходят четыре человека), а Гильдия риелторов Москвы предложила проводить психиатрическую экспертизу продавцов недвижимости, чтобы исключить риск влияния мошенников.