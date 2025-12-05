Мошенники говорят, что они из ФСБ и Росфинмониторинга. Я верю, потому что они говорят, что в банке работают мошенники. Это как гипноз. Они говорят, что на мою квартиру в Хамовниках покушаются, надо срочно продавать, иначе убежит. По рыночной цене продавать нельзя, берите столько, сколько предложат. Они обещают, что сделка фиктивна, а деньги вернут.

Одна покупательница, Полина Лурье, соглашается купить квартиру. Я предлагаю цену — рублей. Когда Полина Александровна спрашивает, почему продаю, отвечаю: стало тесновато. У меня нет выхода. Мошенники все время давят. Они следят за мной, за детьми. Громкая связь включена круглые сутки. Верю безоговорочно. Они не могут меня обмануть! Они же сотрудники органов! Когда мне говорят, что мошенники покушаются на загородную дачу и надо брать залог под дом, я ищу инвесторов. Такое счастье, что инвесторы отказываются.

Только через четыре месяца после продажи квартиры я понимаю, что потеряла все. Прокручиваю все назад и понимаю, что один из мошенников говорит так, как говорят уголовники. В начале августа я не сплю ночь, пишу дочери Лине: «У меня беда».

Это большая беда, я из последних сил рассказываю. Почему молчала? Потому что сначала была в шоке, а, когда начался суд, дала подписку о неразглашении. Молчала не потому, что я надменная и высокопарная женщина, а потому что была в гастрольном туре на Дальнем Востоке. И как только вернулась, сразу пришла к вам.

Мне плохо, очень плохо. Я считала себя сильной женщиной. Сейчас мне важно сохранить честь, достоинство и справедливость. Полина Лурье не виновата. Поэтому я приняла единственное справедливое решение: хочу вернуть ей деньги за квартиру. Это будет тяжело, у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное, чтобы вернуть их в полном объеме.

Полина Александровна, это моя проблема. Вы — пострадавшая и я — пострадавшая. Я — от рук мошенников, а вы — от того, что потеряли и деньги, и квартиру. Я верю, что мы встретимся и договоримся. Я верну все.

Это краткий пересказ заявления певицы Ларисы Долиной, сделанного 5 декабря в эфире телепрограммы «Пусть говорят» на Первом канале. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: скриншот эфира «Первого канала»