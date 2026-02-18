Госдума одобрила законопроект о профилактике «уклонения от защиты Отечества» и «искажения истории»

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, направленный «на совершенствование» системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с «искажением исторической правды» и «уклонением от обязанности по защите Отечества», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект закона расширяет список основных направлений профилактики правонарушений. К уже существующим добавятся «предупреждение и пресечение уклонений от обязанности по защите Отечества» и «противодействие искажению исторической правды».

«В условиях геополитической напряженности» одно из важных направлений политики государства — обеспечение безопасности и организация обороны, считают авторы инициативы. По их мнению, этого нельзя достичь «без осознания каждым гражданином необходимости безусловного выполнения обязанности по защите Отечества».

Необходимость профилактики правонарушений, связанных с «искажением исторической правды», они обосновали противостоянием России с «недружественными» странами, работой «террористических и экстремистских организаций», а также «радикально настроенных граждан» и «иностранных агентов», якобы «манипулирующих общественным сознанием».

Один из соавторов законопроекта глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев объяснял, что поправки предоставят правоохранительным органам дополнительные возможности для предотвращения правонарушений в ситуациях, «когда человек уже встал на опасный путь».

Пискарев отмечал, что профилактика правонарушений предусматривает правовое просвещение, информирование, профилактические беседы, а также вынесение предостережения и профилактический надзор над теми, кого уже привлекали к административной и уголовной ответственности.

В случае с предложенным законопроектом речь идет о статьях о пропаганде нацизма, реабилитации нацизма, оскорблении памяти защитников Отечества, унижении чести ветеранов и уклонении от военной службы, отмечает издание «Агентство».

Всего на обсуждение инициативы у депутатов ушло 10 минут. Законопроект был принят единогласно — «за» проголосовал 371 депутат, подсчитали журналисты.

Статья о реабилитации нацизма (354.1) появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. Российские власти используют ее в том числе для политического преследования. Так, в «реабилитации нацизма» обвиняли историка Тамару Эйдельман, сотрудников общества «Мемориал» и замглавы приморского «Яблока» Марину Железнякову.

О других «резиновых» статьях

«Экстремизмом» в РФ теперь могут объявить практически любое преступление — от «фейков» об армии и хулиганства до побоев и реабилитации нацизма Кому грозит попадание в список «террористов и экстремистов» (и без того абсурдно широкий)? 8 карточек