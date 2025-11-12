Замглавы приморского «Яблока» приговорили к штрафу в два миллиона рублей по делу о «реабилитации нацизма»

Приморский краевой суд во Владивостоке признал замглавы приморского «Яблока» Марину Железнякову виновной по статье о «реабилитации нацизма» и назначил ей штраф в два миллиона рублей, сообщает Sotavision со ссылкой на пресс-службу партии.

Поводом для уголовного дела стал пост Железняковой от 9 мая 2021 года с поздравлением россиян с Днем Победы, в котором, в частности, говорилось: «Мы понимаем, что во многом развязывание войны и столь многочисленные жертвы лежат на совести коммунистического, тоталитарного режима!». В этой фразе правоохранительные органы усмотрели «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

В апреле 2024 гола Железняковой предъявили обвинение, у нее прошел обыск.

Замглавы приморского «Яблока» вину не признала. «Посмотрите на мой пост по-человечески! Где в моем в моем посте есть отрицание этого факта? Ведь я пишу „поздравляю со светлым праздником“! „С Днем Победы!“, „Вечная память погибшим!“ Где указано в моем посте, что я одобряю преступления, установленные приговором? Где я отрицаю наказание преступников? Где отрицаю, что Германия развязала войну? В каком предложении я отрицала преступлений против человечности?», — говорила она в суде.

Глава «Яблока» Николай Рыбаков называл обвинение Железняковой «абсурдным и раздутым из исторических фактов, которые еще недавно можно было найти в школьных учебниках».

Адвокат замглавы приморского «Яблока» Сергей Валиулин намерен обжаловать приговор.

Дело Железняковой рассматривала коллегия присяжных. Пять присяжных признали ее виновной, трое — невиновной, четверо заявили, что она виновна, но заслуживает снисхождения.