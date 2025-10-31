Историка Тамару Эйдельман заочно арестовали по делу о «реабилитации нацизма» и «фейках» об армии

Суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман по делу о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК) и распространении «фейков» об армии России (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщила прокуратура города.

Дело о реабилитации нацизма возбудили из-за видео с «явным неуважением ко дню воинской славы России», которое появилось 5 мая 2024. В тот день на ютьюб-канале Эйдельман опубликовали видео «Разговоры о важном: День украденной Победы», отмечает «Медиазона».

Дело о «фейках» завели из-за поста от 8 июля 2024 года. РИА Новости утверждало, что речь идет о посте в телеграм-канале историка.

Тамара Эйдельман — историк и преподаватель. На ее ютьюб-канал «Уроки истории с Тамарой Эйдельман» подписаны почти 1,8 миллиона пользователей. В сентябре 2022 года власти России объявили Эйдельман «иностранным агентом». Она покинула Россию и живет за границей.