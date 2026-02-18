Глава Минцифры: «в зоне СВО» телеграм блокировать не будут

Российские власти пока не будут блокировать работу мессенджера Telegram на фронте, заявил глава министерства цифрового развития, связи массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне , — сказал министр на заседании комитета Госдумы по информационной политике. — Но мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы».

При этом, утверждает Шадаев, у властей есть «прямые подтверждения» того, что иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в Telegram и используют это против российской армии. Никаких доказательств этому он не привел.

Дорогие читатели! Российские власти, похоже, решили окончательно сломать телеграм. Что делать? Срочно скачайте приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки — VPN не нужен!

Власти России ограничивают работу Telegram с лета 2025 года — тогда в мессенджере заблокировали видеозвонки. 10 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти решили усилить «замедление» мессенджера в России. В этот день у пользователей возникли проблемы с загрузкой медиафайлов. Позже в Роскомнадзоре заявили, что продолжат вводить «последовательные ограничения» против мессенджера, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Новые ограничения против мессенджера вызвали волну критики в провоенных телеграм-каналах. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Telegram остается единственной нормальной связью для военных РФ, участвующих в войне против Украины. Политик назвал тех, кто замедляет работу мессенджера в России, «идиотами» и «мерзавцами». В Кремле говорили, что не могут себе представить, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram.

