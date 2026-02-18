Глава Минцифры заявил, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в Telegram, и они используют эти данные против российских военных

Иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, заявил на заседании комитета Госдумы по информполитике министр цифрового развития Максут Шадаев.

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», — сказал Шадаев.

По его словам, иностранные спецслужбы «используют данные в рамках ведения боевых действий против ВС РФ» и это уже носит «систематический характер». Шадаев добавил, что пока «принято решение не ограничивать работу Telegram в зоне СВО», но он надеется, что «за какое-то время» российские военные «смогут перестроиться и перейти на российские сервисы».

«Никто не рубит с плеча, мы все понимаем, что страдают пользователи… Сначала штрафы, потом голосовые, что дальше, я не могу сказать», — заявил Шадаев.

10 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти решили начать «замедление» мессенджера Telegram в России. Позже в Роскомнадзоре заявили, что продолжат вводить «последовательные ограничения» против мессенджера, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». 17 февраля телеграм-канал «База» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. Роскомнадзор прокомментировал это так: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

