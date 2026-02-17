В Украине арестован бывший министр энергетики Герман Галущенко. Он может освободиться под залог четырех миллионов евро

Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которого обвиняют в отмывании денег, сообщает «Суспiльне» 17 февраля.

Суд постановил, что Галущенко может выйти из-под стражи под залог в размере 200 миллионов гривен (3,9 миллиона евро).

Если залог будет оплачен, Галущенко должен будет находиться в пределах Киевской области, ему будет нельзя общаться с другими фигурантами дела. Кроме того, его обяжут носить электронный браслет.

Галущенко заявил, что не доволен решением суда и будет собирать деньги на адвокатов, чтобы подать на апелляцию, пишет «Интерфакс-Украина».

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины ранее обратилась в суд с ходатайством, в котором попросила заключить Галущенко под стражу с возможностью выйти под залог в размере 425 миллионов гривен (восемь миллионов евро).

Герман Галущенко занимал пост министра энергетики в 2021-2025 годах, затем несколько месяцев работал министром юстиции. Галущенко уволили в ноябре 2025 года на фоне расследования дела о хищениях в компании «Энергоатом» — операторе украинских АЭС.

Бывшего министра задержали 15 февраля, когда он пытался покинуть Украину. Его обвинили в отмывании средств и в участии в преступной организации, которая во время его работы министром энергетики получила от противоправной деятельности в энергетическом секторе более 112 миллионов долларов.

