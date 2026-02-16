Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко обвинили в отмывании денег. Прокуратура утверждает, что похищено более 112 миллионов долларов

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявили обвинения в отмывании средств и в участии в преступной организации (часть 3 статьи 209, часть 2 статьи 255 УК Украины), сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины (САП) и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

По данным следствия, участники преступной организации в 2021 году зарегистрировали на острове Ангилья (это самоуправляемая заморская территория Великобритании) фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов «инвестиций». Среди «инвесторов» была и семья Галущенко, но его участие в фонде было скрыто через цепочку компаний, а их бенефициарами стали бывшая жена и четверо детей чиновника.

Затем участники преступной организации стали перечислять на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках, средства «в интересах подозреваемого». Таким образом было перечислено более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро выдали наличными и перечислили семье Галущенко напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены подозреваемого. Остальные положили на депозит, с которого семья получала дополнительный доход.

Всего в период пребывания Галущенко в должности (с 2021 по 2025 год) преступная организация через его доверенное лицо, известное как «Рокет», получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе, утверждает САП.

Галущенко был назначен на должность министра энергетики Украины в апреле 2021 года, а в июле 2025-го перешел на пост министра юстиции. Минэнерго Украины после его ухода возглавила Светлана Гринчук. В ноябре 2025-го Верховная рада Украины отправила обоих в отставку в связи с коррупционным скандалом вокруг украинского «Энергоатома». В рамках антикоррупционной операции «Мидас» обыск проходил в том числе у Галущенко.

15 февраля Галущенко задержали при попытке пересечения границы Украины, сняв с поезда. В НАБУ сообщили, что бывший министр энергетики был задержан в рамках дела «Мидас».

