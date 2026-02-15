Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке выезда из страны 

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, ушедшего со своего поста в ноябре 2025 года, задержали в ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы страны, сообщают «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылками на источники.

По данным «Украинской правды», Галущенко сняли с поезда. Источник издания уточняет, что у сотрудников пограничной службы был запрос от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) — чтобы получить информацию, если Галущенко соберется пересечь границу.

В НАБУ подтвердили задержание Галущенко. «Сегодня во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела „Мидас“», — говорится в сообщении.

Галущенко был назначен на должность министра энергетики Украины в апреле 2021 года, а в июле 2025-го перешел на пост министра юстиции. Минэнерго Украины после его ухода возглавила Светлана Гринчук. В ноябре 2025-го Верховная рада Украины отправила обоих в отставку в связи с коррупционным скандалом, развернувшимся вокруг украинского «Энергоатома» и бизнесмена Тимура Миндича. В рамках операции «Мидас» антикоррупционных органов Украины обыск по этому делу проходил в том числе у Галущенко.

