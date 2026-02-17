Для бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, обвиняемого в отмывании денег, запросили залог 425 миллионов гривен (более 8 миллионов евро)

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) запросила для бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко залог 425 миллионов гривен (более 8 миллионов евро), пишет «РБК-Украина».

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк заявила изданию, что ходатайство о мере пресечения Галущенко (содержание под стражей с возможностью выйти под залог) будет подано в суд в ближайшее время.

Украинское издание ТСН называет залог, который собираются установить для Галущенко, рекордным.

Для бывшей главы правительства Украины Юлии Тимошенко, которую в начале 2026 года заподозрили в подкупе нескольких депутатов Верховной Рады, просили залог 33 миллиона гривен (около 650 тысяч евро). Он был внесен.

Германа Галущенко задержали 15 февраля при попытке пересечения границы Украины, сняв с поезда. Ему предъявили обвинения в отмывании средств и в участии в преступной организации, которая, по версии следствия, когда Галущенко занимал пост министра энергетики, получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Галущенко был министром энергетики в 2021-2025 годах, а с июля 2025 года занял пост министра юстиции. Минэнерго Украины после ухода Галущенко возглавила Светлана Гринчук. В ноябре 2025-го Верховная рада Украины отправила обоих в отставку в связи с коррупционным скандалом вокруг украинского «Энергоатома», известного как дело «Мидас».

Подробно о деле «Мидас»

В Украине — коррупционный скандал с участием людей из ближайшего окружения Зеленского В мирное время он бы привел к правительственному кризису. А что происходит сейчас? Объясняет Константин Скоркин (Carnegie Politika)

