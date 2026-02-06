Полиция пришла с обысками к бывшему послу Великобритании в США, дружившему с Эпштейном

Полицейские пришли с обысками в дома бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона в графствах Уилтшир и северном Лондоне, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Мандельсона подозревают в том, что он передавал конфиденциальную информацию британского правительства своему другу финансисту .

В полиции, не называя имени подозреваемого, сообщили, что обыски связаны с расследованием проступка на государственной должности, которое касается 72-летнего мужчины. Его пока не арестовали.

Питер Мандельсон — политик из Лейбористской партии, бывший министр в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, а также еврокомиссар от Великобритании. Он работал послом страны в США до сентября 2025 года.

Из последней части документов по делу Джеффри Эпштейна, опубликованной Минюстом США, стало известно, что Мандельсон продолжил дружить с финансистом после того, как тот получил первый приговор.

Политик заявлял, что не совершал никаких преступных действий и не получал финансовой выгоды.