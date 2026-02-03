В Норвегии монархический кризис Сына кронпринцессы обвиняют в изнасиловании. А его мать осуждают за то, что она переписывалась с Эпштейном

Мариус Борг Хёйбю, 2022 год Hokon Mosvold Larsen / NTB / AFP / Scanpix / LETA

В Норвегии начался суд по делу Мариуса Борга Хёйбю, сына наследной принцессы Норвегии Метте-Марит. Полиция Осло арестовала его в воскресенье, 1 февраля. Ему инкриминируют изнасилование, нанесение телесных повреждений, угрозы с применением ножа и нарушение судебного запрета приближаться к определенному лицу. Подробности дела не разглашаются. Скорее всего, речь идет об отношениях Хёйбю с одной из его бывших партнерш.

В 2024 году полиция несколько раз арестовывала Хёйбю по обвинениям в домашнем насилии, изнасиловании, нарушении судебного запрета, а также вождении машины без водительских прав. Обвинительное заключение, которое прокуратура подготовила год спустя, сначала включало 32 пункта, позднее к ним добавили еще шесть.

Потерпевшими признаны несколько женщин. Все они сохраняют анонимность, кроме одной — модели и бывшей участницы реалити-шоу «Остров любви» Норы Хаукланд. Она встречалась с Хёйбю в 2022–2023 годах.

Хёйбю оставался на свободе до суда, но после ареста в воскресенье по новым обвинениям суд постановил заключить его под стражу. На первом судебном заседании он заявил, что не признает себя виновным в изнасиловании.

В 2017 году Хёйбю уже судили. Тогда его оштрафовали на четыре тысячи норвежских крон (около 400 евро) за хранение наркотиков. При одном из арестов в 2024-м анализ крови показал, что он употреблял кокаин, экстази и марихуану.

Мариус Борг Хёйбю родился в 1997 году. Его мать Метте-Марит Хёйбю тогда работала официанткой. Отец — Мортен Борг — был наркодилером, который вышел из тюрьмы незадолго до романа с Метте-Марит и снова сел в тюрьму вскоре после него. В 1999 году Метте-Марит начала встречаться с кронпринцем Хоконом, с которым познакомилась на музыкальном фестивале. В 2001-м они поженились, и Мариус стал приемным сыном принца. Официально он не является членом королевской семьи.

Хокон — первый в очереди на наследование норвежского престола (его отцу, королю Харальду V, сейчас 88 лет). За ним следуют двое его детей от Метте-Марит: принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. Четвертая в очереди — принцесса Марта Луиза, дочь короля Харальда и сестра кронпринца Хокона. В 2024 году она вышла замуж за Дурека Веррета — американца, известного своими конспирологическими взглядами. Он называет себя шаманом.

Норвежская королевская семья и ее родственники: сидят (слева направо) король Харальд, принцесса Ингрид Александра, королева Соня; стоят (слева направо) Марит Чессем, ее дочь кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон, принц Сверре Магнус, Мариус Борг Хёйбю Lise Aserud / NTB / AFP / Scanpix / LETA

Арест Мариуса Борга Хёйбю совпал по времени с другим большим скандалом. Среди документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных министерством юстиции США, обнаружилась переписка кронпринцессы с Эпштейном за 2011–2014 годы — уже после того, как он признал вину по делу о вовлечении несовершеннолетней в проституцию.

Принцесса называла Эпштейна «очень обаятельным», «добросердечным» и «настоящим душкой». Она пишет, что гуглила его имя, и замечает со смайликом, что «это все выглядит не очень хорошо» — очевидно, имеется в виду дело о секс-траффикинге. В другом сообщении Метте-Марит пишет, что жениться лучше всего на женщинах из Скандинавии. Еще в одном — спрашивает у Эпштейна, уместно ли предлагать 15-летнему сыну (очевидно, Мариусу) в качестве заставки экрана картинку с двумя обнаженными женщинами.

Метте-Марит выступила с официальным заявлением, в котором признала, что совершила ошибку, общаясь с Эпштейном, и добавила, что ей стыдно.

Читайте также

Минюст США выложил крупнейший (и, похоже, последний) архив документов по делу Эпштейна. Их долго публиковали — а мы их долго изучали. И вот что там нашли В файлах упоминаются «русские девушки», Путин, Трамп и Владимир Набоков

Читайте также

Минюст США выложил крупнейший (и, похоже, последний) архив документов по делу Эпштейна. Их долго публиковали — а мы их долго изучали. И вот что там нашли В файлах упоминаются «русские девушки», Путин, Трамп и Владимир Набоков

Скандалы разворачиваются на фоне ухудшения здоровья кронпринцессы. Она страдает легочным фиброзом — тяжелым заболеванием, при котором легкие покрываются рубцами и постепенно перестают функционировать. В декабре 2025 года королевская семья сообщила, что вскоре 52-летней Метте-Марит потребуется пересадка легких.

Крупнейшая норвежская газета Aftenposten вышла с публикацией, в которой поставила под сомнение, что Метте-Марит после этих скандалов сможет стать королевой. Премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре заявил, что ожидает комментариев от «норвежцев, упомянутых в файлах Эпштейна».

3 февраля парламент Норвегии рассмотрел законопроект об отмене монархии и переходе к республике. Из 169 депутатов 141 проголосовали за сохранение института монархии как символа национального единения. По данным соцопроса, проведенного по заказу газеты Verdens Gang и опубликованного накануне голосования, 61% норвежцев выступают за сохранение монархии. Год назад, по данным аналогичного опроса, институт монархии поддерживали 72% граждан, а в 2017 году — 81%.