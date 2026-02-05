Казахстан отказал в убежище бывшему российскому военному Евгению Коробову, который дезертировал из армии

Суд в Казахстане отказался предоставить политическое убежище бывшему российскому военному Евгению Коробову, который дезертировал из армии, сообщил «Русской службе Би-би-си» юрист Казахстанского бюро по правам человека Артур Алхастов.

Ранее присвоить статус беженца Коробову отказалось управление занятости и социальной защиты Астаны. Бывший военный оспорил решение в суде, но тот встал на сторону властей Казахстана, согласившись с их выводами о том, что Коробову не грозит преследование в России из-за его политических убеждений и дезертирства.

Евгений Коробов — профессиональный военный родом из Красноярска. Он выпускник кадетского корпуса и военного училища, участник войны в Сирии.

Коробов участвовал в большой российско-украинской войне с февраля 2022 года, получил награду от властей РФ и даже стал героем пропагандистских телепрограмм. В интервью российским независимым журналистам Коробов признался, что ранил себя, чтобы сбежать с передовой. В итоге он уехал в Казахстан.

В России на Коробова завели уголовное дело о дезертирстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Не только Казахстан отказывает в убежище российским дезертирам. Так, власти Германии в январе отказали в убежище 47-летнему инженеру Георгию Авалиани, который был мобилизован, попал в пыточный подвал, несколько раз сбегал из российской армии и теперь находится в розыске по статье о дезертирстве.

Журналисты и правозащитники, изучившие дело Авалиани и других российских дезертиров, сошлись на мнении, что немецкие чиновники штампуют решения о депортации российских дезертиров, не вникая в суть их историй.

В начале февраля власти Казахстана выслали в Россию 25-летнего IT-специалиста Александра Качкуркина из Крыма. Он уехал в Казахстан в начале большой войны России с Украиной. По прилете в Москву его сразу задержали российские силовики по уголовному делу о «государственной измене».