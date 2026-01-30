Мобилизованный Георгий Авалиани сбежал с фронта, пережил пытки и теперь находится в розыске. Но власти Германии считают, что в России ему ничто не угрожает Они стали штамповать отказы в убежище дезертирам

Лагерь беженцев в Берлине. 1 апреля 2025 года

23 января стало известно, что власти Германии отказали в убежище 47-летнему инженеру Георгию Авалиани, который был мобилизован, попал в пыточный подвал, несколько раз сбегал из армии и теперь находится в розыске по статье о дезертирстве. Его семья — жена и двое детей, на которых в поисках Авалиани оказывала давление военная полиция — также получила отказ. Чиновники Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) ФРГ решили, что в России семье Авалиани не грозит преследование или серьезный вред. По их мнению, мобилизация в России уже завершена — ведь так сказал Владимир Путин. Правозащитники и журналисты, изучившие решение BAMF по делу Авалиани, назвали его шаблонным. Они уверены, что чиновники даже не вникли в суть истории инженера. На примере Авалиани «Медиазона» рассказала, как Германия начала штамповать решения о депортации российских дезертиров. Мы пересказываем эту статью.

Георгия Авалиани мобилизовали, несмотря на наличие троих детей. Он несколько раз сбегал из армии и попал в пыточный подвал

До войны Георгий Авалиани работал инженером в «Мосводоканале», получал хорошую зарплату и не собирался уезжать из России. В армии он никогда не служил из-за «проблем с сердцем», пишет «Медиазона». Какое именно у него заболевание, не уточняется.

В октябре 2022 года, вскоре после начала мобилизации в России, он получил повестку. У него трое детей, на тот момент все они были несовершеннолетними. По закону многодетного отца не должны были мобилизовать.

Семья Авалиани пыталась оспорить призыв, но в итоге Георгию все равно назначили призывную комиссию. Скрываться он не стал, чтобы не бросать семью. После комиссии его отправили в тренировочный лагерь в Подмосковье, а затем — в уже оккупированный Сватовский район Луганской области Украины.

Георгий Авалиани

Через несколько дней после прибытия в подразделение Георгий сбежал. Он добрался до границы РФ вместе с еще четырьмя дезертирами, с которыми познакомился по пути. На границе они разделились на две группы. Позже в разговорах с журналистами и в интервью чиновнику BAMF инженер утверждал, что вторую группу расстреляли с вертолета. Подтверждений этому нет. Маршрут Георгия проверил помогающий дезертирам проект «Прощай, оружие!». Эпизод с вертолетом — «единственный вопрос», который есть у правозащитников к Авалиани, рассказал координатор организации Алексей Альшанский.

Георгий и еще один дезертир перешли границу, но вскоре были задержаны в одном из заброшенных сел. Авалиани отправили на 10 дней в пыточный подвал Минобороны РФ — «Центр содержания военнослужащих, временно утративших боевую устойчивость, Западной группировки войск (сил) „Зайцево“». Ранее об этом месте рассказывали другие дезертиры. По данным правозащитников, центр находится в оккупированном поселке Рассыпное Луганской области. По словам Георгия, там его избивали и выводили на инсценированный расстрел.

Что это за место

Из подвала Георгия отправили в штурмовой отряд. Через два дня рядом с позициями его подразделения взорвали склад боеприпасов. Авалиани получил контузию и перенес сердечный приступ. Его отправили в пункт распределения, а затем в госпиталь на территории России. Вместо больницы Георгий уехал в Москву. Он скрывался с семьей на даче в Тульской области. Периодически приезжал лечиться в Люберцы. В середине февраля 2024 года военная полиция задержала его в Подмосковье.

Авалиани отправили в Калининград, по месту постоянной дислокации его части. Там один из командиров узнал о специальности Авалиани и подрядил его делать ремонт у себя на даче. Одновременно Георгий добивался прохождения военно-врачебной комиссии. Но в итоге его признали годным к службе. В мае он узнал, что на него завели дело и вызывают на следственные действия, — и снова решил бежать. Авалиани уехал сначала в Беларусь, а затем через Узбекистан и Грузию отправился в Черногорию.

Жена Георгия Оксана осталась в Подмосковье с детьми. Вскоре после отъезда мужа ей начал звонить следователь, а в сентябре к семье пришли с обыском. У Оксаны случился нервный срыв, в октябре она на месяц оказалась в психиатрической клинике. Однако визиты военной полиции не прекратились — последний раз силовики приходили 7 января 2025 года. После этого Оксана согласилась уехать из России.

Семья оказалась в Боснии и Герцеговине, а затем в Хорватии, где, как отмечает «Медиазона», получение убежища существует лишь на бумаге. Оттуда они отправились в Германию. В Берлин Авалиани вместе с женой, дочерью-восьмиклассницей и шестилетним сыном приехал в конце января 2025-го. К тому моменту он уже больше полугода находился в федеральном розыске. По статье о самовольном оставлении части ему грозит до 10 лет заключения.

Статус просителей убежища семья Авалиани получила без выяснения конкретных обстоятельств их бегства. Как и другим заявителям, им предоставили временное жилье в лагере беженцев — маленький вагончик с двумя двухъярусными кроватями на территории бывшего аэропорта Темпельхоф. Там они прожили почти год. В конце 2025-го им предоставили общежитие на западе Берлина, но вскоре после этого Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) решило отказать всей семье в предоставлении убежища.

Авалиани будет обжаловать решение, но если сделать это не удастся, семье нужно будет покинуть Германию в течение 30 дней. Иначе их депортируют в Россию.

У Георгия Авалиани есть доказательства, что его преследуют в России. Но в Германии их проигнорировали — и даже подробно не изучили его дело

После побега из России Георгий Авалиани рассказывал свою историю журналистам российских и международных изданий, а также на личном слушании в BAMF. При общении с чиновниками он отмечал, что «боится за свою жизнь» в случае возвращения на родину. Его жена Оксана рассказывала, с какими психологическими последствиями столкнулась она и дети после визитов российской военной полиции. В подтверждение своих слов семья предоставила пакет документов, включая приказ о мобилизации и публикацию о розыске на сайте МВД.

Однако немецкие чиновники решили, что в России Георгию и его семье ничто не угрожает. «Нет оснований полагать, что в случае возвращения в РФ им с высокой степенью вероятности грозит преследование или серьезный вред», — пришел к выводу чиновник BAMF.

«Медиазона» изучила документы по делу Авалиани. Вот как еще немецкие власти объяснили отказ.

Они сочли, что Авалиани — «аполитичные люди», и неясно, почему семья решила, что российские власти считают их своими оппонентами. По логике BAMF, в противном случае Георгий не смог бы покинуть Россию.

Ведомство ошиблось, указав, что за побег с фронта Авалиани в России грозит лишь штраф по административной статье о неисполнении обязанностей по воинскому учету.

Сотрудники ведомства не обнаружили признаков продолжения мобилизации после того, как Владимир Путин заявил о ее завершении. Даже если ее возобновят, посчитали в BAMF, не факт, что Авалиани призовут в армию и отправят на войну, поскольку в резерве у России есть еще 25 миллионов человек.

«Даже с учетом того, что заявитель уклонился от мобилизации, не стоит ожидать, что в результате уклонения и невыполнения приказа о призыве он будет подвергнут бесчеловечному или унизительному обращению, угроза которого необходима для получения убежища», — говорится в решении.

По мнению немецких чиновников, по возвращении на родину семья Авалиани сможет по-прежнему вести достойную жизнь и обеспечивать себя. Физическое и психологическое состояние заявителей они тоже сочли не настолько плохим, чтобы лечиться именно в Германии.

Журналисты «Медиазоны» изучили решения BAMF по делам других дезертиров. Они обнаружили, что немецкие чиновники составляют шаблонные документы

Более того, сотрудники BAMF формулируют решения так, будто речь идет о людях, опасающихся получения повестки, а не о тех, кто сбежал с фронта и не хочет воевать с Украиной.

Сами тексты решений «представляют собой набор выдержек из различных аналитических докладов, а также публикаций СМИ, в том числе российских, как государственных, так и независимых — например, „Медузы“, „Верстки“ и так далее», отмечает издание (о каких именно публикациях идет речь, не уточняется).

Журналисты «Медиазоны» были удивлены, обнаружив ссылки и на свою статью 2023 года. Чиновники использовали ее как аргумент, что мобилизованных в России могут лишь оштрафовать. «На момент публикации об уголовных делах за уклонение от службы действительно не было известно, но с тех пор ситуация изменилась (об этом мы предупреждали в той же статье)», — отмечает издание.

«Получается, в своих решениях ведомство просто смешивает тех, кто сбежал с фронта, с массой просителей, решивших уехать из России только по факту объявления мобилизации, и игнорирует разницу в тяжести последствий», — пишет «Медиазона».

Правозащитник Алексей Альшанский из «Прощай, оружие!» связывает отказ BAMF семье Авалиани с волной уклонистов, которые с 2022 года стали массово бежать в Европу. По данным представителя правозащитной организации Connection E. V. Артема Клыги, в Германии из-за российской мобилизации запросили убежище около тысячи россиян.

«Медиазона» сравнила тексты нескольких решений BAMF по кейсам россиян, сбежавших от мобилизации, с решениями, которое получил Авалиани. Они во многом совпадают.

Георгий Авалиани сейчас обсуждает с адвокатами варианты обжалования решения немецких властей. Если ничего не получится, возвращаться в Россию он не собирается.

«Я сюда приехал не для того, чтобы колбасу повкуснее кушать, а чтобы не закончить жизнь в тюрьме. Я в России работал на нормальной работе, и уровень жизни, который у меня был там, конечно, я никогда тут не достигну, мне не 20 лет и даже не 30, чтобы сорваться и уехать в дальние края за лучшей жизнью. Причина для отъезда у меня одна — преследование. Жаль, что они этого не понимают», — заявил он.